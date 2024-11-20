16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.