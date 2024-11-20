Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.11.2024 14:14

16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
Ege Bölgesi Hava Durumu Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
Fransa'da hükümetten yol kapatma eylemi yapan çiftçilere tepki
15:01
Bakan Uraloğlu: Hedefimiz, ulaşımda sıfır emisyon
14:50
Selçuk Bayraktar: Sevdamızın peşini hiç bırakmadık
15:10
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
14:42
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 16 Filistinli öldü
15:09
Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu, dakikalarca ilerledi
İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar
İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar
FOTO FOKUS
Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu, dakikalarca ilerledi
Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu, dakikalarca ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ