"Ya hak" deyip oklarını attılar. Hedeflerini tam isabetle vurdular.

Antalya Okçular Tekkesi sadece kadınların katıldığı yarışma düzenledi.

"Antalya'nın Hanımları Ata Sporuna Sahip Çıkıyor" adı verilen organizasyona 15 ok sporu gönüllüsü katıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Antalya Okçular Teknesi Gençlik ve Spor Kulubü Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, "18 yaş üstü hanımlara okçuluk eğitimi verdik. Program gereği bir yarışma düzenlememiz gerekiyordu. Hedef olarak da 15 Temmuz gününü özellikle seçtik ve bu yarışmayı bu tarihte gerçekleştirdik" dedi.

Okçulara madalya verildi

Okçular dualı atış talimi gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda tören düzenlendi. Ok atan 15 okçunun hepsine madalya verildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]