Haber Giriş: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı
[Fotoğraf: DHA]
15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.
15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.
Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.
Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.
Etiketler: türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 temmuzSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:28
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