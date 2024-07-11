15 Temmuz gazimiz hayatını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, o dönemde İstanbul'da yaşadıklarını, o gece işten eve döndükten sonra izlediği haberlerden darbe girişimini öğrendiğini, bunun üzerine tekrar dışarı çıktığını söyledi.

Dışarı çıktığında kalabalıkla karşılaştığını, Esenlerden havalimanına doğru yürüdükleri esnada arkalarından gelen tankı durdurmak için üzerine yaklaşık 10 kişi ile çıktıklarını anlatan Algan, "Tank yayaların içine daldı, bazı vatandaşlarımızı sakatladı, bazılarını şehit etti, arabaların üzerinden geçti, onları ezdi. Kalabalıktan çıkan tank hızlandı. Bir müddet sonra tankın içinden üstteki askere silah uzatıldı. Yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra silah sesi duydum. Vurulduğumu anladım, büyük bir acı hissettim." dedi.

"Yine olsa yine sokağa çıkarım"

Algan, kaldırıldığı hastanede 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da serviste tedavi gördüğünü belirtti.

Tedavisinin hala sürdüğünü dile getiren Algan, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman şükrediyorum. Allah beterinden saklasın. Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım. Bu halimden daha kötü durumda olsam yine çıkarım."