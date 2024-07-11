Çok Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.07.2024 15:54

15 Temmuz gazimiz hayatını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren Mardinli gazimiz Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

15 Temmuz gazimiz hayatını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, o dönemde İstanbul'da yaşadıklarını, o gece işten eve döndükten sonra izlediği haberlerden darbe girişimini öğrendiğini, bunun üzerine tekrar dışarı çıktığını söyledi.

Dışarı çıktığında kalabalıkla karşılaştığını, Esenlerden havalimanına doğru yürüdükleri esnada arkalarından gelen tankı durdurmak için üzerine yaklaşık 10 kişi ile çıktıklarını anlatan Algan, "Tank yayaların içine daldı, bazı vatandaşlarımızı sakatladı, bazılarını şehit etti, arabaların üzerinden geçti, onları ezdi. Kalabalıktan çıkan tank hızlandı. Bir müddet sonra tankın içinden üstteki askere silah uzatıldı. Yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra silah sesi duydum. Vurulduğumu anladım, büyük bir acı hissettim." dedi.

15 Temmuz gazimiz hayatını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor

"Yine olsa yine sokağa çıkarım"

Algan, kaldırıldığı hastanede 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da serviste tedavi gördüğünü belirtti.

Tedavisinin hala sürdüğünü dile getiren Algan, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman şükrediyorum. Allah beterinden saklasın. Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım. Bu halimden daha kötü durumda olsam yine çıkarım."

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi Mardin
Sıradaki Haber
19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:38
Rusya Navalny'nin eşini terörist listesine aldı
16:22
Bakan Şimşek: Tutarlılığı olan güçlü bir dezenflasyon programı uygulanıyor
16:24
Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor
16:16
Bakan Kurum deprem bölgesini ziyaret edecek
15:52
15 Temmuz şehidinin hatırası Van'da isminin verildiği okulda yaşatılıyor
15:53
AB çalışanları AB'nin Gazze politikasını protesto etti
Kış ve yaz yağışlarıyla gür akan Susuz Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Kış ve yaz yağışlarıyla gür akan Susuz Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Darbe girişiminin ekonomiye etkisi
Darbe girişiminin ekonomiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ