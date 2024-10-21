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Türkiye
İHA 21.10.2024 15:53

15 Temmuz gazileri Gülen'in ölümünü davul zurna ile kutladı

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri toplanarak davul zurnalı kutlama yaptı. Grup adına konuşan Mehmet Celal Almaz, Gülen’in ölüm haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Devlete ihanet edenler, Türkiye’den kilometrelerce uzakta vatansız bir şekilde defnedilecek" dedi.

15 Temmuz gazileri Gülen'in ölümünü davul zurna ile kutladı
[Fotograf: İHA]

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminden 8 yıl sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanarak davul zurnalı kutlama yaptı.

Grup adına konuşma yapan Mehmet Celal Almaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, devlete ihanet edenlerin Türkiye’den kilometrelerce uzakta vatansız bir şekilde defnedileceğini dile getirdi.

"Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin devletimizden af dileyin"

Gülen’in ölümünün ardından terör örgütü üyelerine seslenen Almaz, "Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin tövbe edin ve devletimizden af dileyin. Bedeliniz neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın" çağrısında bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını belirten gazi Emine Aydınbelge, "Gülen gibi terör liderlerine ve onların peşinden gidenlere ders olsun. Bu tür insanların yaptıkları yanlarına kalmıyor. Hem dünyada hem ahirette onların peşindeyiz. Biz, dünyada Rabbimize ve hakimlerimize güveniyoruz. Bunlar cezalarını çekecekler. Onun peşinden gidenler de bilsinler ki bu iş sonuçsuz kalmayacak. O öldü diye onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı ‘FETÖ öldü, bu iş bitti’ demediğimizi göstermek için buradayız" dedi.

"O insanlarla ve onların lideri olarak görülen Gülen’le Mahkeme-i Kübra’da hesaplaşacağız"

Gazi Ahmet Çaykara da iyilik veya kötülük yapan herkesin hesap vereceğini vurgulayarak, “Biz mahkeme safahatında Amerika’nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan birisi olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Asıl hesaplaşmanın Mahkeme-i Kübra da olacağını biliyoruz. Orada o insanların ve onların lideri olarak görülen Gülen’le bizzat hesaplaşacağız. Biz hakkımızı helal etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

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