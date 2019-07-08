Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 7 dilde video hazırlandığını bildirdi.

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde videolar hazırladık.



Bu videolara https://t.co/eYsXHyznhY adresinden ulaşabilirsiniz.



“Vatan Bizim, İrade Bizim” pic.twitter.com/BYB6LI3w4b — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 8, 2019

Her biri 90 saniye süreli videolar Türkçe'nin yanı sıra, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde hazırlandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatıldığı "Vatan Bizim, İrade Bizim" başlıklı videolara, "http://15temmuz.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: TRT Haber