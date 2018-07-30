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15 metre aşağı devrilen araç 50 metre sürüklenip durabildi

Sakarya Söğütlü'de, tarlaya devrilen otomobilden fırlayan sürücü çevredekilerin yardımlarıyla aracın 15 metre uzağında bulundu.

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15 metre aşağı devrilen araç 50 metre sürüklenip durabildi

Sakarya'da Hakan Taşdelen idaresindeki 06 JT 280 plakalı otomobil, Karasu-Adapazarı Karayolu Söğütlü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 15 metre aşağısındaki tarlaya devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören çevredekiler, yardım etmek amacıyla otomobilin yanına geldi.

Vatandaşlar, sürücüyü cep telefonlarının ışıklarıyla aradı

Sürücüsünün araçta olmadığını farkeden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla Taşdemir'i aramaya başladı.

Yaralı sürücüyü aracın yaklaşık 15 metre uzağında bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hakan Taşdemir'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Taşdemir'in "Nişanlım" dediğini duyanlar, olay yerinde bir kişinini daha olduğunu düşünerek tekrar arama yaptı. Daha sonra yaralının yakınlarına ulaşan vatandaşlar, Hakan Taşdemir'in nişanlısını Karasu'daki evine bıraktığı Adapazarı'na dönerken kaza yaptığını öğrenince aramayı sonlandırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: sakarya, tarla, cep telefonu, ışık
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