Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

Tokat

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin verileri doğrultusunda Yeşilyurt, Artova, Turhal, Zile ve Sulusaray ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma meydana geldiği de aktarıldı.

Bitlis

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılamayacak.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede köy yollarında aşırı buzlanma riskinden dolayı tüm taşımalı ve köy okullarında 12 Şubat Çarşamba okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler hariç eğitim ve öğretime devam edileceği vurgulandı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kadınların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Van

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bugün gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanmada ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğiteme bir gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime dahil öğrenciler için okullar Eskipazar'da tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12 Şubat Çarşamba günü bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Asarcık ilçesindeki tüm okullar bir gün tatil edilirken, Atakum'da aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle taşıma ile köylerden gelen öğrenciler izinli sayıldı, Özören ve Sarayköy İlk ve Ortaokulunda da eğitime ara verildi.

Bafra'da ise Kanberli-İlyaslı İlk ve Ortaokulu, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Kolay Ortaokulu, Boğazkaya İlk ve Ortaokulu, Ortadurak Şehit Muhammet Önder İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi.

Canik'te de Gökçepınar İlk ve Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Hacinaipli İlk ve Ortaokulu, Gödekli İlkokulu, Tuzaklı İlk ve Ortaokulu, Gölalan Ortaokulu bir gün süreyle tatil edildi.

Havza ilçesinde ise Çakıralan İlk ve Ortaokulu, Çakıralan İmam Hatip Ortaokulu, Erikbelen İlkokulu, Hecinli İlkokulu, Yeşilalan İlkokulu, Belalan İlk ve Ortaokulu, Gidirli İlk ve Ortaokulu, Çiftlik İlk ve Ortaokulu, 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

İlkadım'da da Bilmece, Çanakcı, Gürgendağı, Çelikalan, Aşağı Avdan, Yukarı Avdan, Çandır, Sarmuk, Akgöl, Kapaklı, Ahulu güzergahlarından gelen temel ve ortaöğretim öğrencileri ve özel eğitim taşıma kapsamında işitme engelliler okuluna Ayvacık Esenli ve Çarşamba Bezirgan mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri bir gün idari izinli sayıldı.

Kavak'ta ise Akbelen Ortaokulu ile Mahmut Beyli İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde de tüm okullar bir gün tatil edildi.

Bayburt

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı ve buzlanma kaynaklı olumsuz hava şartları dolayısıyla 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir'de, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma yüzünden il genelindeki köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bugün tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bilgisi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki köy okulları, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."

Açıklamada, il ve ilçe merkezleri ile beldelerde eğitim öğretimin ise normal seyrinde devam edeceği ifade edildi.

Yozgat

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kayseri

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Amasya'nın Taşova ilçesinde bütün okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin sağlığı ile ulaşım güvenliği için 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca Taşova ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak" denildi.