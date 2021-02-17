Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

6 ilde 1131 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

Samsun'da kar nedeniyle Çarşamba, Ayvacık ve Yakakent'te 7'şer, Tekkeköy ve Atakum'da 5'er, Bafra'da 20, Alaçam'da 35, Kavak'ta 3, Havza'da 25, Asarcık'ta 1, Ladik'te 8, Vezirköprü'de 20, İlkadım'da 8, Canik'te 11 olmak üzere 162 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, karın olumsuz etkilerini azaltmak ve yolları trafiğe açmak için 178 araç ve 308 personelle çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yol açma çalışmalarını havadan dron ile de denetliyor.

Çorum'da ise İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, karın etkili olduğu ilk gün kapanan 591 köy yolundan 452'si 25 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçeyle aralıksız süren çalışmalarla ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerdeki 139 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Amasya'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle il genelinde 167 köy yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu'da 391, Sinop'ta 192, Tokat'ta ise 80 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

7 ilde 1644 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle 196 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 171 iş makinesi ve 252 personelle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da, iki gündür etkili olan kar, ulaşım ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 279 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, yolların açılması için 479 iş makinesi ve 550 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde 198 mahallede enerji, 15 mahallede de haberleşme sorunu yaşanıyor. YEDAŞ ekipleri, söz konusu arızaları gidermeye çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Rize

Rize'de dün aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve ilçelerde 220 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde ise dün geceden itibaren başlayan yağışla kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Belediye ekipleri, mahalle aralarındaki yolları ve ana caddeleri temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt

Yoğun kar yağışının görüldüğü Bayburt merkez ilçede 32, Aydıntepe'de 8, Demirözü'nde 10 yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezlerinde belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme ve buzlanmaların önlenmesi için tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan yağışın sürdüğü Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı ile Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitlerde, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Gümüşhane

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle il genelinde 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise kent genelindeki kapalı köy yollarını 31 iş makinesi ve ekiple ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer, yağışın devam ettiği Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve özellikle ağır tonajlı araçların zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı yolları açmak üzere 12 personel ve 10 iş makinesiyle çalışmalarına başladı.

Artvin-Ardahan devlet kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken Karayolları ekipleri yolun açık kalması için kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası Artvin şehir merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Artvin'in en önemli kış turizm merkezlerinden olan Atabarı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Giresun

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde 539 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl merkezi ve ilçelerde rakımı yüksek köylerde kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetrenin üzerinde olması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dün gece ara verilen karla mücadele çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Çalışmalar, 26 greyder, 31 kanal kazıcı yükleyici, 4 kar bıçaklı kamyon ve 61 personelin katılımıyla yürütülüyor.

Öte yandan, Alucra ilçesi Boyluca köyü, Espiye ilçesi Gülburnu köyü Akkas Mahallesi, Görele ilçesi Maksutlu, Güneyköy ve Ortaköy köylerinde hastalanan vatandaşlara, gece saatlerinde yollar açılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Tirebolu ilçesine bağlı 2, Keşap ilçesine bağlı 3 köyün yolu ise cenaze sebebiyle dün gece ulaşıma açıldı.

Bingöl'de 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için İlçe Özel İdare, ilçe merkezinde de belediye ekiplerinin cadde ve sokak yollarını açmak için çalışması sürüyor.