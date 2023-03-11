Adıyaman’daki 13 blokluk Narlıkuyu Sitesi'nde 12 bina ayakta, 1 blok ise ilk depremde saniyeler içinde un ufak oldu. Yıkılan binada, kolon kesildiği iddia edildi.

Mutfağın küçük olması nedeniyle dairelerde kolon kesildiği iddiası üzerinde duruluyor. Yakınlarını kaybeden aileler savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Binada onlarca can yitirildi

Narlıkuyu Sitesi’ndeki binanın yıkılması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’da yaşayan Berkcan Harputlu da Adıyaman’daki ailesinin enkaz altında kaldığını kardeşinin gönderdiği mesajla öğrendi, yola çıktı.

“Ben yaşıyorum annem öldü yazmış ilk mesajında. Sonrasında bana telefonunun şifresini yazmış ki belki telefonunu bulursam işte çektiği videoları görelim diye. İşte öleceğini düşünerek hatıra videosu bırakmış bize enkazın altındayken.

Aynı sitede yıkılan tek bina olan 2. Blokta ailesinin yaşadığını söyleyen Harputlu, annesini, ananesini ve dedesini depremde kaybetti. Kardeşi ise ampute olarak kurtarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Diğer bloklarda oturan komşuları ise binanın yıkıldığı ana şahit oldu. Diğer bloklar yıkılmazken, aynı sitedeki sadece bir binanın çökmesi sonucu soruşturma başlatıldı.

Olay, bilirkişi incelemesi sonucunda aydınlanacak.

Kamera: Yunus Şaban Yaman

Dron: Uğur Bulut