Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylelikle bugün yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA