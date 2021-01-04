11 yaşındaki kız çocuğun kapkaça uğradığı anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta, 11 yaşındaki kız çocuğu bakkala ekmek almaya gittiği sırada kapkaç mağduru oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına kaydolurken, şüpheli yakalandı.
Dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde 11 yaşındaki Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan'a arkasından bir kişi yaklaştı.
Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı.
Kapkaççı kısa sürede yakalandı
Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.
"Geldi, çelme taktı, koştu"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük kız, "Ekmek almaya gidiyordum. Yüzü gözükmüyordu. Geldi, çelme taktı, koştu" dedi.
Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar sokak bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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