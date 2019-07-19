FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik 11 ilde İzmir merkezli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 52 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin örgütün sözde hava kuvvetleri sorumluları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı da olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlikler ve yüklü miktarda para ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: TRT Haber