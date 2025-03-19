11 ilde eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Konya

Konya’nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bu arada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılıp, Karayolları ekiplerinin biriken karları temizlemesi sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Yozgat

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kırşehir

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, `Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır` denildi.

Aksaray

Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı 20 Mart 2025 tarihinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Erzincan

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Niğde

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde yarın yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."