Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
11 gün arayla aynı mekanda kumar oynarken yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kıraathaneye çevrilen dükkana yapılan baskında 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi. 11 Aralık tarihinde aynı mekana yapılan baskında 9 kişiye 28 bin lira ceza kesildiği belirlendi.
Esenyurt Bahçeyolu Caddesinde bulunan bir iş hanındaki dükkan önünde kalabalığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine söyledi.
Polis, dükkana baskın düzenledi. Kıraathane olarak kullanılan ve koronavirüs ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken dükkanın faaliyette olduğunu gören ekipler, 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesti.
İşletme sahibine de pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 100 lira ceza kesildi.
11 gün arayla kumar baskını
11 Aralık tarihinde aynı mekana polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişiye 28 bin lira ceza kesilmişti. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bazı kişiler, pencereden atlayıp kaçmıştı.
Etiketler: İstanbul
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