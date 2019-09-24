10 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 15:12
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatı neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: DHA / TRT Haber