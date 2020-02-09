Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Rize Valiliği de kentte devam eden yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı, il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verdi.

Karar, kamuda çalışan hamile ve engelliler için de geçerli olacak.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Ordu

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı Merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 10.02.2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak olup, Halk Eğitim Kurslarına da 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Bitlis

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Düzce

Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Bolu

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Vali Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Hakkari

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.