Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.08.2024 12:30

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun batı kesimleri ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'un batısı ile Bartın il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yurdun batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Uşak ve Bartın için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
TEKNOFEST Tarımsal İKA Yarışması finali başlıyor
13:41
Trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza
13:34
AB toplantısında İsrailli bakanlar hakkında yaptırım çağrısının gündeme getirilmesi bekleniyor
13:32
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Ankara'ya geliyor
13:34
Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz
13:30
Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
FOTO FOKUS
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ