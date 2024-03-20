Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.03.2024 09:19

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar ve sağanağa dikkat

Yurdun doğu kesimleri ile Hatay çevrelerinde beklenen karla karışık yağmur ve kar ile sağanak nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar ve sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hatay'da kuvvetli sağanak

Hatay'da aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van, karla karışık yağmur ve kar beklenen, Siirt, Şırnak ile sağanak beklenen, Diyarbakır, Hatay ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İç ve batı bölgeleri için zirai don uyarısı

Yurdun iç ve batı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, perşembe günü İç Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü İç Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde orta kuvvette, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, cumartesi günü İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Türkiye'ye kaçak kraliçe arı getiren otobüs şoförüne para cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
ABD'li ekonomi profesörü, İsrail yönetiminin "aşırı dinci, milliyetçi" olmasını eleştirdi
11:42
Şeker hastalığından görme kaybı yaşıyordu: 13 yıl sonra ışığa kavuştu
11:40
İsrailli yetkililer Hamas ile Katar'da devam eden müzakereler konusunda kötümser
11:40
Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına girişi için çalışmalar hız kazandı
11:33
Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor
11:31
Beyaz Kıta'da bilim insanlarının hayata açılan penceresi: Lumbuz
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ