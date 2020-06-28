Başakşehir'de Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart görerek Antalya deplasmanında cezalı duruma düştü.

Karşılıklı pozisyonların yer aldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin 34. dakikasında stadyumun dışından saha içine havai fişek atıldı.

51. dakikada Aleksic Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Ligde son 9 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 59 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek son 5 haftaya lider girmek istiyor.

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE BAŞAKŞEHİR'DEN 3. dakikada ev sahibi ekip yine sol kanattan geldi. Clichy'nin son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya Visca gelişine vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

SON ANDA SAVUNMA 11. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda sağ taraftaki Feghouli'yi gördü. Feghouli'nin içeri çevirdiği topu Ponck son anda karşıladı.

KALECİ OKAN'DAN BÜYÜK HATA 12. dakikada saracchi'nin geri pasını kaleci Okan iyi kontrol edemedi ve top kaleye yöneldi. Okan son anda topu çizgiden çıkarmayı başarırken pozisyonun devamında Robinho'nun vuruşunda da gole izin vermedi.

18. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ 34. dakikasında Feghouli'nin vuruşunda top savunmadan sekip Emre Akbaba'nın önünde kaldı fakat Mert Günok rakibinin açısını daraltarak gole izin vermedi.

45+1. dakikada Saracchi'nin ceza yayı dışından çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

DEMBA BA VURDU OKAN TUTTU 49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Demba Ba rakibine rağmen kafayı vurdu ama top kaleci Okan'da kaldı.

DEMBA BA YİNE KAÇIRDI 50. dakikada Clichy'nin son çizgiden çevirdiği topu Demba Ba yakın mesafeden dışarı yolladı.

BAŞAKŞEHİR ARADIĞI GOLÜ BULDU 51. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Aleksic güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina (Dk. 53 Emin Bayram), Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.

Sarı kartlar: Dk. 8 Marcelo Saracchi (Galatasaray) Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 51 Aleksic (Medipol Başakşehir)