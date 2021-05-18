Final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Josef de Souza 3. dakikada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Rosier farklı 2'ye çıkartan isim oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor.

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter döküyor.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele veriyor.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Antalyaspor ve Beşiktaş'ın final yolu

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i elemişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 3. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 30. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton, Fredy, Podolski

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Necip Uysal, Nkoudou, Larin.

Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)