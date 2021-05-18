Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlılar, Süper Lig şampiyonluğunun verdiği moralle final maçına çıkacak. Beşiktaş, tarihinde 10'uncu kez bu kupayı havaya kaldırmak için ter dökecek.

Sergen Yalçın'ın ekibi, bunu başarırsa 10 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verecek. Siyah beyazlılar en son 2010-2011 sezonunda bu kupayı kazanmıştı.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Muhtemel 11'ler

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Hakan, Fredy, Eren, Amilton, Podolski.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin.

Antalyaspor ve Beşiktaş'ın final yolu

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.

59. Türkiye Kupası sahibini bulacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.