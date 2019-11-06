Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kaynak: TRT Spor