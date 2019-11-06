Kupada 5. tur eşleşmeleri06 Kasım 2019 Çarşamba 15:28 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 15:42
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24 Erzincaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Kaynak: TRT Spor