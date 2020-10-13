Haber Giriş: Kaynak: AA
Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı koronavirüs engeli
Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, kulüpte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.
Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.
Etiketler: thy avrupa ligi koronavirüs Zenit Basketbol TakımıSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:51
Son Haberler
- 14:09
- 14:09
- 14:02
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Buz hokeyinde ligler kasım ayında başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz