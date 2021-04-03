Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milli futbolcu sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole etti.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Covid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.