Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milli futbolcu sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole etti.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Covid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.
Suite à son dernier test PCR Sars-Cov2, Yusuf Yazici a été confirmé positif. Notre joueur a été aussitôt placé en isolement dans le respect d'un protocole sanitaire adapté. #PSGLOSC— LOSC (@losclive) April 3, 2021
Etiketler: Koronavirüs Yusuf Yazıcı
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