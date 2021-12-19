Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

İlk gol penaltıdan geldi. 14. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Beşiktaş eşitliği sağladı. 25. dakikada ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Fenerbahçe yine öne geçti. 30. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rossi, kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyonda topu solundaki Berisha'ya aktardı. Berisha bu topa penaltı noktası üzerinde gelişine bir vuruş yaptı ve topu filelere yolladı. 2-1.

Derbiyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak.

Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı.

Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş 7. sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

9. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topu soluna çekip arka direğe ortasını yaptı. O bölgede Larin kafayı vurdu. Top üstten dışarıya gitti.

11. dakikada Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Mesut, yerden bir pasla kale sahasının gerisindeki Berisha'yı topla buluşturdu. Berisha'nın dönerek vuruşunda top Vida'dan döndü.

PENALTI - 12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada Zajc sol kanatta hareketlenen Mesut'u topla buluşturdu. Mesut'un sol kanattan ortasında kafalardan seken top penaltı noktası üzerindeki Berisha'ya geldi. Bersiha'nın gelişine volesinde top üstten dışarıya gitti.

GOL - 30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Batshuayi, yerden uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Berke soluna çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal, Pjanic, Larin, Batshuayi

Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 Josef (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 43 Can Bozdoğan (Beşiktaş)