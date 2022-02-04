Yılın en iyi spor kanalı TRT Spor Yıldız
Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği "Sporun en'leri ödül töreni" düzenlendi. TRT Spor Yıldız, "2021 Yılının En İyi Spor Kanalı" seçildi. Ödülü, TRT Spor Dijital Yayınlar Müdürü Ahmet Sivaslı aldı.
Türkiye'nin en genç spor kanalı, izleyicilerden takdir görmeye devam ediyor. Sporun her rengini içerisinde barındıran, 19 Mayıs 2021'de normal yayına geçen TRT Spor Yıldız'a bir ödül daha geldi.
Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü, sporun enlerini seçti. Olimpik branşları ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, "2021 yılı en iyi spor kanalı" seçildi.
Ödülü, TRT Spor Dijital Yayınlar Müdürü Ahmet Sivaslı aldı. "Sporun Enleri 2021" töreninde ödül alan isimler şöyle:
2021 Yılı Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
2021 Yılı Futbol Takımı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü
2021 Yılı En Başarılı Kulüp Başkanı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi
2021 Yılı Teknik Direktörü Ödülü: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
2021 Yılı En İyi Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır
2021 Yılı Yıldızı Parlayan Futbolcu Ödülü: Kerem Aktürkoğlu
2021 Yılı Türk Futboluna Katkı Ödülü: Yılmaz Vural
2021 Yılı Fair Play Ödülü: Erhan Çelenk
2021 Yılı En İyi Kadın Voleybol Takımı Ödülü: VakıfBank Spor Kulübü
2021 Yılı En İyi Erkek Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Erkek Voleybol Takımı
2021 Yılı Yılın En İyi Spor Kulübü Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2021 Yılı En İyi Voleybolcu Ödülü: Eda Erdem
2021 Yılı En İyi Erkek Sporcu Ödülü: Mete Gazoz
2021 Yılı En İyi Kadın Sporcu Ödülü: Busenaz Sürmeneli
2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Emre Sakçı
2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu
2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı
2021 Yılı Profesyonel Boksta Yılın En İyi Sporcu Ödülü: Serdar Avcı (Universal Boxing Organization UBO Altın kemer sahibi ve WBC Asya kıtası gümüş kemer sahibi)
2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Mardin 2. Ulusal Spor Ve Kadın Zirvesi / Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Marmara Üniversitesi Eskar Müdürü
2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Sağlık Çalışanları İçin Rusya'dan Türkiye'ye Yüzme Projesi / Kürşad Tüzmen
2021 Basketbol Takımı Ödülü ve 2021 Yılı Basketbol Koçu Ödülü: Anadolu Efes Spor Kulübü / Ergin Ataman
2021 Yılı Basketbolda Kariyer Ödülü: Bahar Çağlar Ökten
2021 Yılı En İyi Su Sporları Sporcu Ödülü ve 2021 Yılı Su Sporları Antrenörü Ödülü: Derin Toparlak / Canberk Babaoğlu
2021 Yılında Yükseliş Yapan Federasyon Ödülü: Türkiye Yüzme Federasyonu
2021 Yılı Doğaya Duyarlı Sporcu Ödülü: Birgül Erken
2021 Yılı Spor Yöneticisi Ödülü: Erdem Aslanoğlu
2021 Yılı Türk Sporuna Katkı Ödülü: Recep Korkut