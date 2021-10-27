Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Merkez Hakem Kurulu belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:
Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.
Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı.
Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.
Etiketler: Son Dakika MHK TFF
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