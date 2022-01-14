Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Yeni Malatyaspor'un rakibi Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 10 maçtır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 15 puanla son sırada yer alıyor.
Ligde geçen hafta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek averajla düşme hattından çıkan Göztepe'nin 18 puanı bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Wallace, Mustafa, Hafez, Kenan, Okechukwu, Donsah, Chouiar, Dicko.
Göztepe: İrfan Can, Atınç, Berkan, Angel, Nwobodo, Atakan, Soner, Kerim, Baku, Halil, Ndiaye.
Etiketler: Göztepe Süper Lig Yeni Malatyaspor
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