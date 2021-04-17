Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son 13 maçından galibiyet çıkaramayan Helenex Yeni Malatyaspor ekibi, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İrfan Buz'un ekibi 34 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bugüne kadar Malatya deplasmanında hiç kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor ise yine galibiyet kovalayacak.

Ligde 3 maç üst üste mağlup olduktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında kazanan Akdeniz ekibi 52 puana sahip.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...