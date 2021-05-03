Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Yeni Malatyaspor'un konuğu Kayserispor
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 6-3 yenen Hes Kablo Kayserispor, Malatya deplasmanından da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kayserispor haftaya 38 puanla 17. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Süper Lig Yeni Malatyaspor
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