Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u konuk ediyor
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok pozisyona giren Trabzonspor 10. dakikada Novak'ın attığı golle öne geçti. 0-1
Bordo mavililerde 30. dakikada Sosa mükemmel golle takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
44. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut farkı bire indiren golü attı. 1-2
Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
NOVAK ATTI TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Filip Novak gelen ortaya iyi yükseliyor ve düzgün bir kafa vuruşuyla golü attı. 0-1
SOSA'NIN MUKEMMEL VURUŞU GOL OLDU 30. dakikada kaleyi karşıdan gören hafif sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, mükemmel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktaya göndererek mükemmel bir gole imza attı.0-2
TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI Abdülkadir Ömür sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği top savunmadan sekip Novak'ın önünde kaldı, Novak'ın vuruşu ise savunmadan döndü.
UMUT ATTI FARK BİRE İNDİ 44. dakikada Fofana'nın sol kanattan getirdiği top uzak köşede Umut Bulut'un önünde kaldı, Umut'un vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez.
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Gökhan, Murat, Umut, Bifouma, Acquah, Donald, Fofana, Mina, Sakıb.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Alexander Sörloth (Dk. 39 Badu Ndiaye).
Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 26 Afriyie Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi (Trabzonspor)
Gol: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa (Trabzonspor), Dk. 44 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)