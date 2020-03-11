Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok pozisyona giren Trabzonspor 10. dakikada Novak'ın attığı golle öne geçti. 0-1

Bordo mavililerde 30. dakikada Sosa mükemmel golle takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

44. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut farkı bire indiren golü attı. 1-2

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak.