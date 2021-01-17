Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.

Geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, ligdeki 6'ıncı galibiyetini almak istiyor.

21 puanlı bir diğer ekip Çaykur Rizespor'un ligde 5 galibiyeti 6 beraberliği ve 6 mağlubiyeti bulunuyor.

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Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Youssouf, Hedebe, Fofana, Umut Bulut, Adem Büyük, Kubilay Türkyılmaz.

Çaykur Rizespor: Tarik, Onur, Selim, Emir, Melnjak, Abdullah, Donsah, Michalak, Doğan, Fernando, Skoda.