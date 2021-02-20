Yeni Malatyaspor'un gollerini 24. ve penaltıdan 45+2. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Konyaspor'un gollerini 72. dakikada Ismael Diomande, 80. dakikada Sokol Cikalleshi attı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

5 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor sahasında oynayacağı maçta mutlak üç puan hedefliyor. Yeni Malatyaspor topladığı 30 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor galibiyeti ile moral bulan İttifak Holding Konyaspor ise yükselişini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip 27 puan ile 13. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

GOL - 23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

GOL - 45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.