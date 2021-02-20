Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

5 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor sahasında oynayacağı maçta mutlak üç puan hedefliyor. Yeni Malatyaspor topladığı 30 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor galibiyeti ile moral bulan İttifak Holding Konyaspor ise yükselişini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip 27 puan ile 13. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...