Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

4-1'lik Beşiktaş galibiyeti ile dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynadığı maçlardan beraberlikle ayrıldı.

Yeşil beyazlılar Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçta da yenilgisizlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor, 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir.

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna.

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Kravets.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Olcay, Tetteh.