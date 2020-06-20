Yeni Malatyaspor Göztepe'yi konuk ediyor
Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
40. dakikada Umut Bulut, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
12 haftadır galip gelemeyen ve küme düşme hattına kadar gerileyen BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişata 'dur' demek istiyor.
Sarı-siyahlılar, ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan alarak 16. sırada yer alıyor.
Lige verilen aranın ardından Trabzonspor yenilgisiyle lige dönen Göztepe'nin ise 37 puanla 8.sırada kendine yer buldu.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.
35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 40. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Umut Bulut ağları buldu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan, Robin, Fofana (Dk. 56 Vidar Kjartansson), Umut Bulut.
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek.
Gol: Dk. 40 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
- 22:10
- 22:12
- 21:46
- 21:35
- 21:22