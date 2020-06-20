Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Göztepe'yi konuk edecek
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 28. haftasında bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
12 haftadır galip gelemeyen ve küme düşme hattına kadar gerileyen BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişata 'dur' demek istiyor.
Sarı-siyahlılar, ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan alarak 16. sırada yer alıyor.
Lige verilen aranın ardından Trabzonspor yenilgisiyle lige dönen Göztepe'nin ise 37 puanla 8.sırada kendine yer buldu.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Göztepe'de ise cezalı Jerome dışında eksik yok.
Etiketler: süper lig BtcTurk Yeni Malatyaspor GöztepeSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 18:43
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