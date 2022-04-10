Yeni Malatyaspor Giresunspor'u ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı Yasin Kol yönetiyor.
20 puanı bulunan ve kümede kalma şansını mucizelere bırakan ev sahibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor.
36 puanla 16. sırada yer alan konuk GZT Giresunspor ise kazanarak, düşme potasıyla arasındaki farkı artırmayı amaçlıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan mücadeleyi, Karadeniz ekibi 1-0 galip tamamlamıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.
13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.
GOL - 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.
45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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