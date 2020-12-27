Erzurumspor Malatya'dan 3 puanla döndü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk Erzurumspor'un gollerini 44. dakikada Ricardo Gomes, 67. dakikada Mitchell Donald, 71. dakikada Gabriel Obertan ağlarla buluşturdu.
Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligdeki kötü gidişata son verdi.
Ligde 11 hafta sonra üç puan hasretini sonlandıran mavi beyazlı ekip haftayı 12 puanla 20 sırada kapattı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
GOL - 44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes
Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Mitchell Donald, Dk. 71 Gabriel Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Afriyie Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)