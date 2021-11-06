Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Yeni Malatyaspor Başakşehir'i konuk ediyor
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Marius Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyspor, güçlü rakibini eli boş göndererek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 12 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Medipol Başakşehir, galibiyet serisini zorlu deplasmanda 4 maça çıkarmaya çalışacak. Turuncu-lacivertliler, 15 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig Yeni Malatyaspor
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