Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Başakşehir'i ağırlıyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor.
Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Nacer Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
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