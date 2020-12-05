Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor.

Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Nacer Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba.