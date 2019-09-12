İngiltere Premier Lig'de 5'inci hafta heyecanı yaşanacak.

İlk 4 haftayı tek galibiyetle geçen Chelsea, Lig'de henüz kazanamayan Wolverhampton'a konuk olacak.

Chelsea zirveden uzak

Lige 4-0'lık Manchester United yenilgisi ile başlayan Chelsea, evinde oynadığı maçlarda Leicester City ve Sheffield United ile berabere kaldı.

Lampard'ın öğrencileri tek galibiyetini, deplasmanda Norwich karşısında aldı.

4 haftada 5 puan toplayan mavi beyazlılar, zirvenin uzağında 11'inci sırada kaldı.

Wolverhampton'ın galibiyeti yok

Chelsea'nin konuk olacağı Wolverhampton ise bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Evinde oynadığı maçlarda ise kaybetmeyip, Manchester United ve Burnley'e geçit vermedi.

Tek mağlubiyetini ise deplasmanda Everton karşısında aldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Wolverhampton - Chelsea mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.

Bu zorlu mücadele TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT Spor