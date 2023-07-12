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Spor
AA 12.07.2023 21:03

Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve dünya 3 numarası Daniil Medvedev yarı finale çıktı.

Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 2021 şampiyonu Rus tenisçi Medvedev, dünya 43 numarası Christopher Eubanks ile karşılaştı. İki saat 58 dakika süren maçta ABD'li rakibini 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Medvedev, yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, 2 saat 21 dakika sonunda 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 7-6, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu

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