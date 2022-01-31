Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:

Challenge Kupası çeyrek final 2. maç

1 Şubat Salı 19.30 C.S.M. Lugoj (Romanya)-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Şampiyonlar Ligi

2 Şubat Çarşamba 18.00 Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Challenge Kupası çeyrek final 1. maç

2 Şubat Çarşamba 17.30 Halkbank-Tallinn Technical University (Estonya)

Challenge Kupası çeyrek final 2. maç

3 Şubat Perşembe 15.00 Tallinn Technical University (Estonya)-Halkbank

Şampiyonlar Ligi

3 Şubat Perşembe 19.00 Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe Opet

Şampiyonlar Ligi

3 Şubat Perşembe 21.00 Vero Volley Monza (İtalya)-VakıfBank