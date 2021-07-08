Fenerbahçe, sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira, antrenmanlar sırasında oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerine maç esnasında top kaptırmaktan, pas hatası yapmaktan korkmamaları gerektiğini söylüyor.

Portekizli teknik adam, cesur bir oyunda hata yapılmasının normal olduğunu da oyuncularına aktarıyor. Vitor Pereira’nın verdiği asıl mesaj ise top kaybının ardından verecekleri tepki.

Pas hatalarının ardından tepkisizliği asla kabullenemeyeceğini belirten Pereira, agresif bir takım olmaları gerektiğini futbolcu grubuna anlatıyor.

Futbolcularının antrenman temposundan memnun olan Portekizli teknik adam, “Yaptığınız çalışmalardan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin” tavsiyesinde bulundu.