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Spor
TRT SPOR 23.05.2023 15:53

Vinicius'u hedef alan ırkçı tacizle ilgili 7 kişi tutuklandı

İspanya'da ırkçılara yönelik operasyon genişletildi. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı hedef alan ırkçı tacizle ilgili 7 kişi tutuklandı.

Vinicius'u hedef alan ırkçı tacizle ilgili 7 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İspanyol polisi, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'a ırkçı tacizlerde bulunanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce, Madrid'deki bir köprüden Vinicius'un kuklasını sarkıttıkları gerekçesiyle 4 kişi göz altına alınmıştı.

Bunlara, Valencia-Real Madrid maçında ırkçı hareketlerde bulunan 3 taraftar daha eklendi. İspanyol polisi göz altındaki 7 zanlının tutuklandığını duyurdu.

Bu arada Vinicius'a ülkesi Brezilya'dan destek geldi. Rio de Jenerio'daki ikonik İsa heykeli, futbolcuya destek amacı ile karartıldı.

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