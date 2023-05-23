Vinicius'u hedef alan ırkçı tacizle ilgili 7 kişi tutuklandı

İspanyol polisi, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'a ırkçı tacizlerde bulunanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce, Madrid'deki bir köprüden Vinicius'un kuklasını sarkıttıkları gerekçesiyle 4 kişi göz altına alınmıştı.

Bunlara, Valencia-Real Madrid maçında ırkçı hareketlerde bulunan 3 taraftar daha eklendi. İspanyol polisi göz altındaki 7 zanlının tutuklandığını duyurdu.

Bu arada Vinicius'a ülkesi Brezilya'dan destek geldi. Rio de Jenerio'daki ikonik İsa heykeli, futbolcuya destek amacı ile karartıldı.