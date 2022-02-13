Uzun yıllardır ekstrem sporlarıyla uğraşan sporcular Cevat Sarı, Emrullah Aktaş ve Faruk Acar, hafta sonunda Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'ne gelerek karla kaplı arazide farklı bir heyecan yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Denizlerde sürat teknelerine bağlı olarak yapılan su kayağından esinlenen sporcular, belediyenin desteğiyle snowboard sporunu bu kez düz zeminde önlerine koşulan binicili atlarla yaptı.

Beyaz kar örtüsünde atların çektiği snowboardcular, bu denemeleriyle karda farklı bir kayak heyecanı yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Say: Çok sıra dışı ve güzel bir etkinlik oldu

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kentin son zamanlarda sportif aktivitelerle gündeme gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Say, kenti yeniliklerin ve ilklerin merkezi yapmak istediklerini anlattı.

"Edremit ve Van Gölü havzası doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer. Özellikle kış turizmine dikkat çekmek anlamında arkadaşlarımızla atlı snowboard etkinliği yaptık. Çok sıra dışı ve güzel bir etkinlik oldu. Kış olsa bile halkımızı gölden faydalandırabileceğimiz tekne turları, Van Gölü'nün Şamran Kanalı ile buluştuğu seyir terasları gibi birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Kışı yazla bir bütün hale getirmeye çalışıyoruz. Salgının yavaş yavaş etkisinin azaldığı bu yıl iç ve dış turizmin ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda her mevsim bölgeye dikkat çekmek, turizmle, güzel çalışmalarla öne çıkmasını istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Cevat Sarı: Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz

"Her sene Artos Dağı'nın zirvesinden inerek snowboard yapıyorduk, bu sene atlarla bu deneyimi yaşamak istedik. Atlarla bu etkinliği yapmamız çok farklı bir deneyim oldu. Çok keyif aldık, eğlendik. Bu spora büyük bir zemin hazırlandı. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz."

Emrullah Aktaş: Atlar arkasında bu heyecan çok daha farklı

İlk kez "atlı snowboard" yaptığını anlatan Emrullah Aktaş ise "Çok güzel ve sıra dışı bir etkinlik oldu. Pistlerde kayak yapmaya alışkındık ama atlar arkasında bu heyecan çok daha farklı ve güzeldi. Bu etkinlikle yeni bir spor dalı gelişiyor. Bu da bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Faruk Acar: Van son dönemlerde ekstrem sporların merkezi haline geldi

"Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği, kış sezonunun uzun sürdüğü bu kente güzel etkinliklerin olması bizleri sevindiriyor. Van bu anlamda son dönemlerde ekstrem sporların merkezi haline geldi. Bu da bizleri sevindiriyor." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Özge Benli: Bu sporun geliştirilmesini istiyoruz

Binicilik Antrenörü Özge Benli, atların kayakla buluştuğu etkinliğin güzel geçtiğini ifade etti.

"2017'den beri merkezde aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Bu zamana kadar 50 lisanslı öğrenci yetiştirdik. Bugün de arkadaşlarımız atlı snowboard yaptı. Bu sporun geliştirilmesini istiyoruz."