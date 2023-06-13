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Spor
AA 13.06.2023 18:19

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve bir dönem ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrar anlaştığını duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Zeynep Sude Demirel, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'da forma giydi.


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