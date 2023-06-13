VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Zeynep Sude Demirel, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'da forma giydi.
Ailene yeniden hoş geldin Zeynep Sude Demirel— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) June 13, 2023
Altyapımızda yetişen Zeynep Sude evine dönüyor Sarı siyahlı forma ile yeni başarılara hep birlikte imza atmak dileğiyle#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/bRJ6cXpqP7