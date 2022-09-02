Ümraniyespor'un rakibi Trabzonspor
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.
Karşılaşma, TFF'ye yapılan saldırıyı kınama amacıyla 1 dakika geç başladı.
Ümraniyespor, ekibi evindeki mücadeleyi kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Kırmızı beyazlıların geride kalan 4 haftada 1 beraberliği bulunuyor.
7 puanlı 8. sırada yer alan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise, deplasmanda kazanarak ligin üst sıralarına yerleşmek istiyor.
Son hafta Galatasaray'ı konuk eden Karadeniz ekibi, mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılmıştı. Trabzonspor'un ligin geride kalan 4 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz.
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson Aires dos Santos, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Isaac Sackey, Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Valentin Gheorghe, Umut Nayir.
Trabzonspor: Taha, Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Marc Bartra, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jean-Philippe Gbamin, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Trezeguet, Jorge Djaniny.
Sarı kartlar: Dk. 27 Jean-Philippe Gbamin, Dk. 35 Marc Bartra (Trabzonspor)
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